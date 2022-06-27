Російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту

Окупаційна влада арештувала його 12 червня за обвинуваченням у співпраці зі Збройними силами України та порушенні комендантської години,

Російські окупанти В Куп’янську російські загарбники полонили Олександра Чуба – чемпіона України з велоспорту BMX та дитячого тренера.

Про це розповіла сестра спортсмена Яна Воловик у коментарі Суспільне.

За її словами, Олександра викрали 12 червня і з того часу його місце перебування залишається невідомим.

Нещодавно Яна дізналася про відео, що розповсюджують проросійські медіа. На ньому Чуб зізнається у співпраці з українською армією та зберіганні зброї, яку буцімто планував передати ЗСУ під час контрнаступу.

Воловик запевняє, що усе це відверта брехня, яку брата змусили сказати під тортурами. Викрали ж його винятково через чітку проукраїнську позицію.

Росіяни відмовилися пустити до Олександра батьків і зараз невідомо навіть чи він досі живий. Родина подала відповідні заяви до поліції та "Червоного Хреста".