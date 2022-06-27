Магучіх підписала Антивоєнну декларацію спортсменів.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх підписала міжнародну Антивоєнну декларацію спортсменів.

Понад 160 представників спорту з України підтримали ініціативу Білоруського фонду спортивної солідарності. Раніше її підписали Жан Беленюк, Ольга Харлан, Олександр Абраменко, Андрій Воронін та Євген Селезньов.

Приєднатися до Антивоєнної декларації можна за посиланням.

Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС) був заснований у серпні 2020 року у відповідь на масові репресії проти спортсменів у Білорусі.