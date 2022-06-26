Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з дзюдо стала чемпіоном Європи серед кадетів у змішаному командному турнірі.
Національна команда України у складі Олександра Мартинчука, Назара Віскова, Ігоря Цуркана, Івана Чернишенка, Ярослава Омельченка, Крістіана Хохлова, Юлії Штефаняк, Меланії Водянної, Юлії Кузьменко, Анни Олійник-Корнійко та Діани Семченко у фінальному матчі здолали збірну Франції.
Чемпіонат Європи з дзюдо U-18
Поречь (Хорватія)
Змішаний командний турнір
1. Україна
2. Франція
3. Азербайджан
3. Грузія