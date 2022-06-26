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Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів

Сьогодні 19:39 122 0
Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з дзюдо стала чемпіоном Європи серед кадетів у змішаному командному турнірі.

Національна команда України у складі Олександра Мартинчука, Назара Віскова, Ігоря Цуркана, Івана Чернишенка, Ярослава Омельченка, Крістіана Хохлова, Юлії Штефаняк, Меланії Водянної, Юлії Кузьменко, Анни Олійник-Корнійко та Діани Семченко у фінальному матчі здолали збірну Франції.

Чемпіонат Європи з дзюдо U-18
Поречь (Хорватія)
Змішаний командний турнір

1. Україна

2. Франція

3. Азербайджан

3. Грузія

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