Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з дзюдо стала чемпіоном Європи серед кадетів у змішаному командному турнірі.

Національна команда України у складі Олександра Мартинчука, Назара Віскова, Ігоря Цуркана, Івана Чернишенка, Ярослава Омельченка, Крістіана Хохлова, Юлії Штефаняк, Меланії Водянної, Юлії Кузьменко, Анни Олійник-Корнійко та Діани Семченко у фінальному матчі здолали збірну Франції.

Чемпіонат Європи з дзюдо U-18

Поречь (Хорватія)

Змішаний командний турнір

1. Україна

2. Франція

3. Азербайджан

3. Грузія