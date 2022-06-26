Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі

У фінальному матчі українки поступилися американському дуету в трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Білосток завершується Світовий тур з пляжного волейболу під назвою Volleyball World Beach Pro Tour Futures.

Успішно в ньому виступають українські спортсмени. Одразу два наші дуети пробилися до фіналу турніру.

Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко у жіночому турнірі напередодні зуміли вийти у півфінал, а вже в неділю вранці на цій стадії перемогли польську пару Грузжинська та Вахович 2:0 (25:23, 21:11). У фіналі суперницями українок стали дві американські дівчата Крафт та Стокман. Українки поступилися американському дуету в трьох сетах - 17:21, 36:34, 11:15.

Трохи раніше до фіналу чоловічого турніру також вийшли українці Сергій Попов та Едуард Резнік. У півфіналі вони завдали поразки литовцям Юхневич/Васильєв з рахунком 2:1 (16:21, 21:15, 15:13).

Раніше Хміль та Лазаренко здобули бронзові медалі на Євро U-22.