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Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі

Сьогодні 17:41 64 0
У фінальному матчі українки поступилися американському дуету в трьох сетах
Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі
#Тетяна Лазаренко, #Ангеліна Хміль

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Білосток завершується Світовий тур з пляжного волейболу під назвою Volleyball World Beach Pro Tour Futures.

Успішно в ньому виступають українські спортсмени. Одразу два наші дуети пробилися до фіналу турніру.

Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко у жіночому турнірі напередодні зуміли вийти у півфінал, а вже в неділю вранці на цій стадії перемогли польську пару Грузжинська та Вахович 2:0 (25:23, 21:11). У фіналі суперницями українок стали дві американські дівчата Крафт та Стокман. Українки поступилися американському дуету в трьох сетах - 17:21, 36:34, 11:15.

Трохи раніше до фіналу чоловічого турніру також вийшли українці Сергій Попов та Едуард Резнік. У півфіналі вони завдали поразки литовцям Юхневич/Васильєв з рахунком 2:1 (16:21, 21:15, 15:13).

Раніше Хміль та Лазаренко здобули бронзові медалі на Євро U-22.

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