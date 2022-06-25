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Жіночий Прометей буде грати у чеській Екстралізі

Сьогодні 21:41 198 0
Українські команди поповнять чемпіонати Чехії та Польщі
Жіночий Прометей буде грати у чеській Екстралізі
#Барком-Кажани, #СК Прометей

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські волейбольні клуби Прометей та Барком-Кажани гратимуть у наступному сезоні в іноземних чемпіонатах. 

Про це заявив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"Прометей буде грати у чеській Екстралізі. Так, це офіційно, я лобіював це питання, уже прийшла відповідь від чехів. Основний "Прометей" – 80-90% жіночої збірної України, тренери ті самі.

Вони будуть базуватися у Чехії, в місті Кутна Гора. Прометей заявляє 28 гравчинь - одні грають тут, інші там.

Барком-Кажани заявлені у Плюс-Лігу польську, ми дали їм дозвіл, надсилали у польську федерацію, що не проти. Ну зараз, я не думаю, що так буде, але якщо вони не заявляться, то будемо відкликати той лист - якщо не визнають нас, то ми їх не визнаємо.

Так повинно бути. Є бажання, є можливість - грайте, але це як додатково.

Епіцентр, за непідтвердженими даними, буде грати у чемпіонаті Польщі, але не в Плюс-лізі, а у лізі нижче (Перша ліга). Але там досить пристойний рівень", - сказав Мельник.

Жіночий Прометей зіграє у волейбольній ЛЧ, чоловічі Епіцентр та Дніпро-Прометей - у Кубку виклику. 

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