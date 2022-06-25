Терлюга: Маємо надію, що карате повернеться до програми Олімпіади в 2028 році

Срібна призерка Олімпійських ігор з карате Анжеліка Терлюга розповіла про олімпійські перспективи свого виду спорту.

"Ми маємо надію таку. Можливо, що у 2028 році в Лос-Анджелесі, ми маємо надію, що карате повернеться туди. Дуже класний вид спорту.

Реально багато людей, які не зі світу карате, після Олімпійських ігор мені писали в дірект, дуже багато повідомлень: "Анжеліка, вау, я тобою пишаюсь. Я ніколи не дивився/не дивилася карате і тільки після цих боїв полюбив/полюбила цей вид спорту.

Це реально дуже видовищний вид спорту. Там кожні 5-10 секунд може все змінитися. Якщо ми будемо дивитися дзюдо або боротьбу, то там, якщо один кидок зроблено, то це майже, 90%, що ця людина виграє бій. Зламати хід поєдинку дуже важко.

В карате, якщо ти взяв перший бал… Подивіться мій фінальний бій з болгаркою: 2:0 програєш, а 11:3 – виграєш. І в карате дуже багато такого, що у ході поєдинку може змінитися багато подій і рахунок може стрибати. Дуже цікаво дивитися.

Я не можу сказати, щось погане про брейк-данс. Я поважаю всі види спорту і всіх спортсменів. Звісно, ми хотіли бути в цій програмі. Звісно, ми думали, що нашими виступами ми заслуговуємо, щоб бути в олімпійській програмі. Я вам скажу, що ці бої, які ми показали на Олімпійських іграх - це найкращі бої, які я бачила на змагання. Ніколи спортсмени так не виступали круто, з такою великою кількістю екшену. І після цього вони такі: "Ні, більше цього не буде". Чому?", - сказала Терлюга.