Джерело - Чемпіон.

Дитяча збірна українських мажореток відкрила Чемпіонат Європи з мажореток у хорватському Задарі.

Українська команда Lucky Dance показала дуже сильний номер про міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Київ, Одеса, Харків, Луганськ, Донецьк, Чернігів, Херсон. Завершили номер головною піснею нашої визвольної боротьби і нагадуванням, що Україна неодмінно переможе і все відбудує.

Відзначимо, що збірна України готувалася до чемпіонату на онлайн-тренінгах. Лише в Задарі команда змогла зібратися разом.

Чемпіонат триватиме до 26 червня.