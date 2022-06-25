Джерело - Чемпіон.
Дитяча збірна українських мажореток відкрила Чемпіонат Європи з мажореток у хорватському Задарі.
Українська команда Lucky Dance показала дуже сильний номер про міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Київ, Одеса, Харків, Луганськ, Донецьк, Чернігів, Херсон. Завершили номер головною піснею нашої визвольної боротьби і нагадуванням, що Україна неодмінно переможе і все відбудує.
Відзначимо, що збірна України готувалася до чемпіонату на онлайн-тренінгах. Лише в Задарі команда змогла зібратися разом.
Чемпіонат триватиме до 26 червня.