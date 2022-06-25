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Вісім українок виступлять на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Сьогодні 11:55 88 0
Етап відбудеться 30 червня
Вісім українок виступлять на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Восьмий етап Діамантової ліги  відбудеться у шведському Стокгольмі. 

Для України етап у Стокгольмі стане найбільш насиченим у сезоні 2022 року. Боротися за нагороди будуть одразу вісім українських легкоатлеток.

Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Катерина Табашник (початок - о 20:26)

Біг на 400 метрів з бар'єрами: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (початок - о 21:04)

Стрибки у довжину: Марина Бех-Романчук (початок - о 21:25)

Біг на 3000 метрів з перешкодами: Наталя Стребкова (початок - о 22:07)

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