Вісім українок виступлять на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Джерело - Чемпіон.
Восьмий етап Діамантової ліги відбудеться у шведському Стокгольмі.
Для України етап у Стокгольмі стане найбільш насиченим у сезоні 2022 року. Боротися за нагороди будуть одразу вісім українських легкоатлеток.
Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Катерина Табашник (початок - о 20:26)
Біг на 400 метрів з бар'єрами: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (початок - о 21:04)
Стрибки у довжину: Марина Бех-Романчук (початок - о 21:25)
Біг на 3000 метрів з перешкодами: Наталя Стребкова (початок - о 22:07)