Фінал WePlay Academy League S4 – заряджай на CS:GO!

Джерело - Parimatch.

Вже сьогодні стартує фінальний етап 4-го сезону WePlay Academy League з CS:GO. Призовий фонд турніру складає $100 000.

WePlay Esports запевняють, що у фіналі, який запланований на період з 24-го до 26-го червня, ми побачимо справжню боротьбу чотирьох команд за визнання на світовій кіберспортивній арені.

Сьогодні, 24 червня у битвах зустрінуться MOUZ NXT з FURIA Academy та BIG Academy з fnatic Rising.

Дивись трансляцію WePlay Academy League на офіційному каналі WePlay Esports у Twitch та додай драйву до перегляду турніру, зробивши власний прогноз на переможця разом з ParimatchParimatch!

Вже вдруге партнером турніру є бренд Parimatch. Партнерство Parimatch та WePlay Esports у рамках WePlay Academy League націлене на те, щоб дати можливість талановитим гравцям реалізувати свій потенціал. Заряджай на CS:GO!

Заряджай на CS:GO