Японія витратила на проведення Олімпіади-2020 понад 10 млрд доларів

Стали відомі витрати Японії на ОІ-2020

Літні Олімпійські ігри-2020 обійшлись Японії у 10,4 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Японії Олімпіада обійшлась вдвічі більше, ніж планувалось раніше. Загальна сума витрат склала 10,4 млрд доларів.

Витрати зросли напередодні змагань, зокрема на відновлення Японського національного стадіону, який використовувався для церемоній відкриття та закриття, а також легкоатлетичних змагань.

Також бюджет збільшився через пандемію коронавірусу. Олімпіаду перенесли з 2020 на 2021 рік через запобігання поширенню COVID-19.