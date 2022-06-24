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Федерація дзюдо України відмовилася виступати під егідою IJF

Сьогодні 10:58 92 0
Українська федерація дзюдо відреагувала на рішення IJF допустити росіян і білорусів до турніру в Монголії.
Федерація дзюдо України відмовилася виступати під егідою IJF

Джерело - Чемпіон.

Федерація дзюдо України надіслала відкритого листа до більш ніж 100 національних федерацій дзюдо після рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) допустити росіян та білорусів до змагань в Монголії під нейтральним прапором.

Про це повідомляє пресслужба ФДУ.

"До початку війни склад Федерації дзюдо України налічував понад 30 тисяч членів. На жаль, на даний момент вже понад 80% з них не мають змоги продовжувати спортивну та тренерську діяльність.

Багато дзюдоїстів припинили тренування та змушені зі зброєю в руках захищати територіальну цілісність нашої країни.

Проголошуючи гасла про дружбу, солідарність, мир, спорт поза політикою, цінності дзюдо, в той же час Міжнародна федерація дзюдо приймає суто політичне рішення, допускаючи спортсменів з Росії та Білорусі до участі в олімпійській кваліфікації.

Міжнародна федерація дзюдо стала першою з міжнародних федерацій з видів спорту, яка грубо проігнорувала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Судячи з останнього рішення, в IJF не знають про десятки тисяч загиблих мирних українських мешканців, звірства російських фашистів у Бучі, зруйновані міста, мільйони біженців, які втратили дах над головою і були змушені залишити свої будинки, знищену інфраструктуру, в тому числі й спортивну, про мільярдні збитки, які завдали російські агресори Україні.

Про який нейтральний статус спортсменів Росії та Білорусі ми можемо говорити, якщо ці збірні протягом усього періоду війни тренуються централізовано за бюджетні кошти своїх держав чи національних федерацій.

За понад 120 днів військової агресії Росії на території України ніхто з так званих "нейтральних спортсменів" і тренерів не висловив своє ставлення до війни навіть мінімальним засуджуючим постом у соціальних мережах.

Ми впевнені, що переважна більшість представників російського дзюдо одурманена шаленою пропагандою, підтримує агресивну політику та загарбницьку війну на території України.

У заявці збірної Росії на турнір Grand Slam в Улан-Баторі, яка була опублікована на офіційному сайті IJF, 28 дзюдоїстів, при цьому 11 з них є чинними військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації.

Нікого в IJF не бентежить, що саме збройні сили Російської Федерації ведуть загарбницьку та руйнівну війну на території нашої країни, а ці так звані "нейтральні спортсмени" є чинними представниками ЗС РФ і нестимуть на світових татамі крім так званого "нейтрального статусу" ще й звання воїнів ЗС РФ.

Ми глибоко розчаровані рішенням IJF та вирішили відмовитись від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться Міжнародною федерацією дзюдо, до усунення Федерацій дзюдо Росії та Білорусі від участі у змаганнях IJF у будь-якому статусі", – йдеться в звернення.

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