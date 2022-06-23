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На проведення Олімпіади в Токіо витратили більше 10 млрд доларів

Сьогодні 21:57 61 0
Це майже вдвічі більше, ніж планувалось
На проведення Олімпіади в Токіо витратили більше 10 млрд доларів

Організаційний комітет Токіо-2020 у вівторок провів своє останнє засідання і має розпуститися в кінці місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Олімпіада обійшлася в 1,42 трильйона ієн (10,4 мільярда доларів), що майже вдвічі більше, ніж зазначено в початковій заявці міста.

Витрати зросли напередодні змагань, зокрема на відновлення Японського національного стадіону, який використовувався для церемоній відкриття та закриття, а також легкоатлетичних змагань.

Також вони виросли у зв’язку з перенесенням на рік та заходами щодо запобігання поширенню коронавірусу. Через це Олімпіада пройшла без глядачів у 2021 році. 

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