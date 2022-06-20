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Терлюга: У мене була шалена мотивація на цьогорічному чемпіонаті Європи

Вчора 22:55 134 0
Терлюга: У мене була шалена мотивація на цьогорічному чемпіонаті Європи
#Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга прокоментувала перемогу на чемпіонаті Європи-2022.

"Для мене цей чемпіонат Європи був одним з найуспішніших, майже всі поєдинки мені вдалося завершити достроково. Мотивація на цей турнір у мене була шалена, для мене було дуже важливо взяти медаль офіційних змагань.

Після 2018 року, коли я стала чемпіонкою Європи, мені не вдавалося вигравати медалі ні на чемпіонаті світу, ні на чемпіонаті Європи. Тому перемогти було для мене принципово.

Коли фінальний бій закінчився, я не могла повірити, що перемогла представницю Болгарії Івет Горановоу, яка є для мене дуже складною суперницею, вона зупиняла мене у фіналах Олімпійських ігор, Європейських ігор та на двох чемпіонатах світу.

Мене підтримало дуже багато людей, і дійсно відчула щиру підтримку.

Під час всього підготовчого збору і турніру до мене підходило дуже багато людей, які співпереживали, запитували про Україну, були в приємному шоці від того, що наші спортсмени тренуються, виступають, бажали успіху, всі хочуть, щоб ми перемагали на всіх фронтах", - сказала Терлюга.

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