Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України завоювала третю нагороду чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Угорщини Будапешті.
Після двох срібних медалей в артистичному плаванні - в технічних програмах солістки Марти Фєдіної та дуету Марини й Владислави Алексіївих - збірна виборола перше золоту медаль турніру.
Це сталося в командних змаганнях у довільній комбінації, де Україну представляли десять спортсменок: Марта Фєдіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.
На останньому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала бронзову медаль в цій дисципліні, а до цього мала срібну нагороду в 2017-му й бронзову - в 2013-му.
Українки стали найкращими у кваліфікації, посівши перше місце з 93.9333 бала. У фіналі синьо-жовтим вдалося підтвердити своє лідерство: Україна отримала найвищий бал серед десяти команд, покращивши оцінку, у порівнянні з кваліфікацією, 95.0333. Друге місце посіла збірна Японії (93.5667 бала), а трійку призерок замкнула Італія (92.0333).
Україна - 95.0333
Японія - 93.5667
Італія - 92.0333