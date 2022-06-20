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Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу

Сьогодні 19:39 209 0
Раніше українки перемагали на змаганнях такого рівня лише в гайлайті три роки тому
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала третю нагороду чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Угорщини Будапешті.

Після двох срібних медалей в артистичному плаванні - в технічних програмах солістки Марти Фєдіної та дуету Марини й Владислави Алексіївих - збірна виборола перше золоту медаль турніру.

Це сталося в командних змаганнях у довільній комбінації, де Україну представляли десять спортсменок: Марта Фєдіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

На останньому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала бронзову медаль в цій дисципліні, а до цього мала срібну нагороду в 2017-му й бронзову - в 2013-му.

Українки стали найкращими у кваліфікації, посівши перше місце з 93.9333 бала. У фіналі синьо-жовтим вдалося підтвердити своє лідерство: Україна отримала найвищий бал серед десяти команд, покращивши оцінку, у порівнянні з кваліфікацією, 95.0333. Друге місце посіла збірна Японії (93.5667 бала), а трійку призерок замкнула Італія (92.0333).

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022 
Артистичне плавання, комбінація
20 червня

Україна - 95.0333

Японія - 93.5667

Італія - 92.0333

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