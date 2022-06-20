Перемагай з піснею! Сhervona Kalyna – нова гра для підтримки патріотичного настрою!

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На платформі Parimatch Casino з'явилась нова гра – Chervona Kalyna, у якій кожен бажаючий може відволіктись та розважитись під мотиви відомої пісні “Ой у лузі червона калина”, що об’єднує українців.

Візуально гра оформлена з використанням символів української культури – червоної калини, вишиванки, писанок. Ціль гри – зібрати певні комбінації з елементів національної тематики, від послідовності яких залежить сума виграшу.

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