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Перемагай з піснею! Сhervona Kalyna – нова гра для підтримки патріотичного настрою!

Сьогодні 16:09 118 0
Перемагай з піснею! Сhervona Kalyna – нова гра для підтримки патріотичного настрою!

Джерело - Чемпіон.

На платформі Parimatch Casino з'явилась нова гра – Chervona Kalyna, у якій кожен бажаючий може відволіктись та розважитись під мотиви відомої пісні “Ой у лузі червона калина”, що об’єднує українців. 

Візуально гра оформлена з використанням символів української культури – червоної калини, вишиванки, писанок. Ціль гри – зібрати певні комбінації з елементів національної тематики, від послідовності яких залежить сума виграшу. 

Нові цікаві слоти від Parimatch Casino допомагають відволіктись у цей непростий час. Підтримуй патріотичний настрій та позбавляйся стресу тут.

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