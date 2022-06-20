Збірна України з фехтування на шаблях вийшла у фінал чемпіонату Європи

Україна гарантувала собі, як мінімум, "срібло".

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2022 у командних змаганнях. Українці, які були посіяні під 10-м номером, пройшли почергово 1/8 фіналу, чвертьфінал та півфінал.

Україна на Євро-2022 виступає у складі Андрія Ягодки, Юрія Цапа та Василя Гумена. Запасним у команді є Богдан Платонов.

В 1/8 фіналу Україна перемогла Іспанію (45:33), у 1/4 – Німеччину (45:44). У півфіналі українці здолали представників Туреччини (45:43).

У фіналі українці зустрінуться з угорцями, які є бронзовими призерами Олімпіади-2020.

Фінальна зустріч відбудеться сьогодні, 20 червня, початок – о 18.45.