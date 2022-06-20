Ус виграла першу в історії України медаль Кубка світу в новій олімпійській дисципліні

Веслувальниця вперше піднялася на п'єдестал у екстремальній дисципліні.

Українка Вікторія Ус здобула історичну нагороду на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в слаломі, що завершився в польському Кракові.

Ус здобула "бронзу" в новій олімпійській дисципліні, що дебютує на Іграх-2024 у Парижі, – екстремальному слаломі. Вікторія ввійшла до трійки призерок у байдарках-одиночках, що принесло Україні першу в її історії медаль рівня Кубка світу в цьому виді програми.

Кубок світу з веслування на байдарках і каное-2022

Краків, Польща

Екстремальний слалом, байдарки-одиночки (жінки)

1. Мартіна Веґман (Нідерланди)

2. Ноемі Фокс (Австралія)

3. Вікторія Ус (Україна)