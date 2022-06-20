Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
Вчора 20:34 1337
Прометей підписав Ісуфа Санона
Сьогодні 17:24 12
Марченко стартував з перемоги у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:25 116
Збірна України з фехтування на шаблях вийшла у фінал чемпіонату Європи
Сьогодні 14:25 258
Романчук вийшов у фінал ЧС-2022
Сьогодні 12:55 270
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України
Сьогодні 11:55 17806
Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції
Сьогодні 09:30 221470
Українка Курашвілі здобула історичне золото на чемпіонаті світу з аеробіки
Вчора 13:09 453
Бетербієв переміг Сміта технічним нокаутом у другому раунді
Вчора 09:17 579
Ферстаппен виграв дощову кваліфікацію Гран-прі Канади
Вчора 08:54 537
Прямі трансляції

Ус виграла першу в історії України медаль Кубка світу в новій олімпійській дисципліні

Сьогодні 13:13 248 0
Веслувальниця вперше піднялася на п'єдестал у екстремальній дисципліні.
Ус виграла першу в історії України медаль Кубка світу в новій олімпійській дисципліні

Джерело - suspilne.media.

Українка Вікторія Ус здобула історичну нагороду на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в слаломі, що завершився в польському Кракові.

Ус здобула "бронзу" в новій олімпійській дисципліні, що дебютує на Іграх-2024 у Парижі, – екстремальному слаломі. Вікторія ввійшла до трійки призерок у байдарках-одиночках, що принесло Україні першу в її історії медаль рівня Кубка світу в цьому виді програми.

Кубок світу з веслування на байдарках і каное-2022
Краків, Польща
Екстремальний слалом, байдарки-одиночки (жінки)
1. Мартіна Веґман (Нідерланди)
2. Ноемі Фокс (Австралія)
3. Вікторія Ус (Україна)
Коментарі ()
Популярне зараз
Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича 5621 1
Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції 221470
Оголошено дату бою Усик - Джошуа Оголошено дату бою Усик - Джошуа 1337
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України 17806
Долгополов принизив Редкача за фото з росіянином Долгополов принизив Редкача за фото з росіянином 916
Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Істборні Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Істборні 467
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203048
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15764
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25473
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15758 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7458 1
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19031