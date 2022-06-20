Романчук вийшов у фінал ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Михайло Романчук виступить у фіналі ЧС-2022 на дистанції 800 м вільним стилем.
У кваліфікації українець показав найкращий час – 7.44,75 хвилин. Він випередив на 0,05 німця Флоріана Веллброка - 2-разового призер Олімпійських ігор у Токіо.
До фінального запливу відібралися по чотири плавці з третього та четвертого кваліфікаційних запливів. Боротися за медалі у фіналі будуть усі топ-4 найкращих з Олімпіади-2020: чемпіон Боббі Фінке, срібний призер Грегоріо Пальтріньєрі, українець Михайло Романчук та німець Флоріан Веллброк.
Фінал на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу-2022 відбудеться у вівторок, 21 червня, о 19:02 за київським часом.