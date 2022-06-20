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Романчук вийшов у фінал ЧС-2022

Сьогодні 12:55 270 0
Михайло Романчук з найкращим часом у кваліфікації пройшов у фінал 800 м вільним стилем на ЧС-2022
Романчук вийшов у фінал ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук виступить у фіналі ЧС-2022 на дистанції 800 м вільним стилем.

У кваліфікації українець показав найкращий час – 7.44,75 хвилин. Він випередив на 0,05 німця Флоріана Веллброка - 2-разового призер Олімпійських ігор у Токіо.

До фінального запливу відібралися по чотири плавці з третього та четвертого кваліфікаційних запливів. Боротися за медалі у фіналі будуть усі топ-4 найкращих з Олімпіади-2020: чемпіон Боббі Фінке, срібний призер Грегоріо Пальтріньєрі, українець Михайло Романчук та німець Флоріан Веллброк.

Чемпіонат світу-2022
Будапешт, Угорщина
800 м вільним стилем, Кваліфікація
20 червня
1. Михайло Романчук (Україна) - 7:44.75 хв
2. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 7:44.80 хв
3. Габріеле Детті (Італія) - 7:46.08 хв
4. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 7:46.24 хв
5. Даніель Віффен (Ірландія) - 7:46.32 хв
6. Боббі Фінке (США) - 7:46.36 хв
7. Гільєрме Коста (Бразилія) - 7:46.90 хв
8. Дам'єн Джолі (Франція) - 7:47.46 хв

Фінал на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу-2022 відбудеться у вівторок, 21 червня, о 19:02 за київським часом.

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