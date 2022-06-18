Збірна України програла Чехії у півфіналі Золотої Євроліги

Джерело - Чемпіон.
У півфінальному матчі чоловічої Золотої Євроліги з волейболу збірна України поступилася Чехії.
Українці виграли перші дві партії, але далі програли три - 2:3.
Сьогодні, 18 червня, відбудеться другий півфінал Туреччина - Хорватія. Початок о 21:00.
Завтра, 19 червня, збірна України у матчі бронзові медалі зіграє з командою, яка програє у другому півфіналі.
Золота Євроліга-2022
Чоловіки
Фінал чотирьох
Перший півфінал
18 червня
Чехія - Україна 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:22, 15:10)