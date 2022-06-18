Головне
Збірна України програла Чехії у півфіналі Золотої Євроліги
Сьогодні 20:39 213
Українка Харькова стала чемпіонкою Європи
Сьогодні 21:39 77
Пятов: Готувався до прощання зі збірною ще рік тому
Сьогодні 21:10 106
Федіна принесла Україні першу медаль на чемпіонаті світу
Сьогодні 18:55 230
Лунін погодився знову бути дублером Куртуа
Сьогодні 18:11 271
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка
Вчора 18:38 728
Визначилися міста, які приймуть ЧС-2026
Вчора 08:32 1283
Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022
Вчора 07:18 384
Голден Стейт Ворріорз - чемпіон НБА 2022
Вчора 07:06 957
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
16.06.2022 23:11 4397
Прямі трансляції

Збірна України програла Чехії у півфіналі Золотої Євроліги

Сьогодні 20:39 213 0
Українці виграли перші дві партії, але далі програли три
Збірна України програла Чехії у півфіналі Золотої Євроліги

Джерело - Чемпіон.

У півфінальному матчі чоловічої Золотої Євроліги з волейболу збірна України поступилася Чехії.

Українці виграли перші дві партії, але далі програли три - 2:3.

Сьогодні, 18 червня, відбудеться другий півфінал Туреччина - Хорватія. Початок о 21:00.

Завтра, 19 червня, збірна України у матчі бронзові медалі зіграє з командою, яка програє у другому півфіналі.

Золота Євроліга-2022
Чоловіки
Фінал чотирьох
Перший півфінал
18 червня

Чехія - Україна 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:22, 15:10)

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу не повернувся в Україну разом з Динамо Луческу не повернувся в Україну разом з Динамо 500
Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо 931
Манчестер Юнайтед готує трансфер півзахисника Ювентуса Манчестер Юнайтед готує трансфер півзахисника Ювентуса 376
Барселона хоче розірвати контракт з Умтіті Барселона хоче розірвати контракт з Умтіті 381
Клозе очолив австрійський клуб Клозе очолив австрійський клуб 393
Матч Динамо - Фенербахче в ЛЧ може відбутися у Вроцлаві Матч Динамо - Фенербахче в ЛЧ може відбутися у Вроцлаві 384
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7783
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9991 3
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 18795 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15291
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39213
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7547