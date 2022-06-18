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Зантарая: Міжнародна федерація дзюдо дуже залежна від російських спонсорів

Сьогодні 13:27 183 0
Українець пояснив готовність відмовитися від титулів
Зантарая: Міжнародна федерація дзюдо дуже залежна від російських спонсорів
#Георгій Зантарая

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Георгій Зантарая обурений діями Міжнародної федерації дзюдо, яка дозволила російським спортсменам брати участь в турнірі в Улан-Баторі.

Свою позицію спортсмен висловив у етері Сніданку з 1+1.

"Цього не можна робити, бо це буде тенденція для інших видів спорту. Доки в нас йде війна, доки нам весь світ допомагає, і всі міжнародні компанії повиходили з бізнесу росії, російський спорт намагається через спортсменів зайти на світову арену".

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"Я не хочу бути причетним до цієї федерації, за яку я виступав, яку я популяризував, доки вони підтримують такі рішення. На мій погляд, Міжнародна федерація дзюдо дуже залежна від російських спонсорів. Один із найбільших спонсорів - російські компанії", - сказав Зантарая. 

Нагадаємо, Україна здобула медаль на Grand Slam з дзюдо у Тбілісі.

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