Українець пояснив готовність відмовитися від титулів

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Георгій Зантарая обурений діями Міжнародної федерації дзюдо, яка дозволила російським спортсменам брати участь в турнірі в Улан-Баторі.

Свою позицію спортсмен висловив у етері Сніданку з 1+1.

"Цього не можна робити, бо це буде тенденція для інших видів спорту. Доки в нас йде війна, доки нам весь світ допомагає, і всі міжнародні компанії повиходили з бізнесу росії, російський спорт намагається через спортсменів зайти на світову арену".

Актуально: Беленюк розкритикував позицію МОК

"Я не хочу бути причетним до цієї федерації, за яку я виступав, яку я популяризував, доки вони підтримують такі рішення. На мій погляд, Міжнародна федерація дзюдо дуже залежна від російських спонсорів. Один із найбільших спонсорів - російські компанії", - сказав Зантарая.

Нагадаємо, Україна здобула медаль на Grand Slam з дзюдо у Тбілісі.