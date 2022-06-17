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Росію та Білорусь відсторонили від Євроліги з пляжного футболу

Вчора 23:25 140 0
Команди були виключені зі змагань.
Росію та Білорусь відсторонили від Євроліги з пляжного футболу

Джерело - beachsoccer.com.

Збірні росії та Білорусі не братимуть участь в Євролізі-2022 з пляжного футболу, повідомили на сайті федерації пляжного футболу.

На сайті Міжнародної федерації пляжного футболу (BSWW), Росія та Білорусь відсутні у списку учасників. 

Відбірний етап до Суперфіналу Євроліги 2022 пройде з 30 червня по 3 липня у Назаре (Португалія). Збірна України виступить у дивізіоні А з командами Португалії, Іспанії, Італії, Італії, Швейцарії, Польщі, Німеччини, Франції, Азербайджану та Естонії.

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