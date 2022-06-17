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BLAST Premier: Spring Finals наближається до фіналу!

Сьогодні 12:43 178 0
BLAST Premier: Spring Finals наближається до фіналу!

Джерело - Чемпіон.

У Лісабоні продовжується турнір BLAST Premier: Spring Finals 2022, де 8 команд змагаються за вихід у глобальний фінал World Final 2022, а також призовий фонд $425 000.

Вчора NaVi здобули перемогу над BIG в групі B – матч завершився з рахунком 2-0. Для нового складу Народжених перемагати це перша перемога, а сьогодні команда Дениса electroNic Шарипова о 17:30 виступить проти Faze. 

В свою чергу, команда BIG вилетіла з турніру, отримав $10 000 призових. 

Хочеш відчути атмосферу Blast у Лісабоні та додати драйву до перегляду? Впевнений у команді, що здобуде $200 000 та португальську засмагу? Заряджай на Blast разом з Parimatch!

Фінал BLAST Premier відбудеться у неділю, 19 червня. У партнерстві з Parimatch організація WePlay Esports проводить трансляцію турніру на офіційному каналі в Twitch. Приєднуйся до перегляду та заряджай на Blast, вигравай та допомагай Україні!

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