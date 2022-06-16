Рижикова здобула срібло на етапі Діамантової ліги

Рижикова здобула перше "срібло" сезону Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Українські бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук виступили на шостому етапі Діамантової ліги у норвезькому Осло.

Переможницею забігу стала Фемке Бол, яка встановила рекорд треку - 52.61 секунд.

Рижикова програвала перед заключними метрами забігу британці Джессі Найт та норвежці Амалі Юель. Але на фініші перемогла обох, причому Найт Рижикова випередила лише завдяки фотофінішу.

Вікторія Ткачук показала шостий результат.

Діамантова ліга

Осло, Норвегія

Біг, 400 м з бар’єрами

Жінки, 16 червня

1. Фемке Бол (Нідерланди) - 52.61 секунд

2. Анна Рижикова (Україна) - 54.81 секунд

3. Джессі Найт (Велика Британія) - 54.84 секунд

...

6. Вікторія Ткачук (Україна) - 55.18 секунд

Нагадаємо, Кохан став п'ятим на етапі Діамантової ліги.