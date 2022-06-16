Міжнародна федерація бобслею скасувала рішення щодо відсторонення росіян

Ще одна зимова федерація, де РФ відновили у правах.

Апеляційний трибунал Міжнародної федерації бобслея та скелетону скасував рішення щодо тимчасового відсторонення російської федерації.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародні спортивні федерації запровадили санкції проти росії. У бобслеї та скелетоні цією санкцією було відсторонення Федерації бобслею росії - воно передбачало заборону на участь російських спортсменів на міжнародних турнірах.

Рішення Міжнародної федерації бобслею та скелетону діяло лише до липня, до конгресу організації. До нього федерація бобслею росії підходитиме у статусі повноцінного члена, тобто, зможе виставляти на міжнародні змагання спортсменів.

"Для нас це дуже гарний знак. Конкретно про спортсменів у рішенні трибуналу не було сказано, оскільки позов нами було подано предметно саме щодо тимчасового відсторонення нашої федерації. Зрозуміло, що якби відсторонення, наприклад, продовжувалося б, то ми як федерація не змогли б заявити спортсменів на міжнародні старти. У будь-якому випадку, навіть якщо проти нас будуть ухвалювати якісь подальші кроки, ми можемо апелювати до рішення колег з міжнародної федерації", - цитує слова генерального секретаря ФБР Сєргєя Пархомєнко Sports.ru.

Президент федерації бобслею і скелетону України Михайло Гераскевич відмовився коментувати рішення Апеляційного трибуналу щодо росії доти, поки інформація не буде оприлюднена на офіційному сайті IBSF.