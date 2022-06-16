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Болгарія відмовилась від проведення етапу Гран-прі з художньої гімнастки

Сьогодні 12:40 119 0
Спочатку турнір повинен був відбутися в Бургасі
Болгарія відмовилась від проведення етапу Гран-прі з художньої гімнастки

Джерело - bnr.bg.

Болгарія відмовилася від проведення етапу Гран-прі з художньої гімнастики, який мав відбутися в серпні цього року.

Про це повідомляє bnr.bg.

Генеральна секретарка Болгарської федерації художньої гімнастики Росіна Атанасова пояснила таке рішення фінансовими причинами.

Спочатку турнір повинен був відбутися в Бургасі, але арена на якій планувалося провести змагання не була здана у відповідні строки. Через це Гран-прі було перенесено до Софії.

"Гран-прі - дуже престижний турнір, тому що в ньому беруть участь найкращі зі всього світу. Організація такої події дуже дорога, тому що витрати на перебування всіх спортсменів і тренерів покладаються на оргкомітет.

На цей час БФХГ не може покрити цю додаткову вартість, оскільки вона не закладена в її бюджет перед чемпіонатом світу, який у вересні відбудеться в Софії. Знайти ці кошти неможливо.

Муніципалітет Бургаса запевняє, що наступного року вона дійсно допоможе нам організувати цей турнір, про який ми мріяли кілька років", - зазначила Атанасова.

Нагадаємо, що з14 по 18 вересня в болгарській Софії відбудеться чемпіонат світу з художньої гімнастики.

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