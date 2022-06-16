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Мінмолодьспорту України пропонує ввести санкції проти Губернієва, Анісімова та Сидорчика

Сьогодні 09:40 127 0
Мінмолодьспорту України пропонує ввести санкції проти Губернієва, Анісімова та Сидорчика

Джерело - mms.gov.ua.

Міністерство молоді та спорту України пропонує ввести санкції проти російських журналістів Дмитра Губернієва, Антона Анісімова, Андрія Сидорчика.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Для прийняття рішення пропозиції направлені до Міністерства закордонних справ і Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

"Ці так звані спортивні "журналісти", "коментатори" і "телеведучі" публічно закликають до війни проти України та підтримують воєнні злочини рф на нашій території. Крім того, зазначені особи дозволяють собі неприйнятні висловлювання щодо наших спортсменів", - йдеться в заяві міністерства.

Губернієв та Анісімов працюють на федеральному спортивному телеканалі Матч ТВ, Сидорчик - журналіст Аиф.ru.

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