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Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу

Сьогодні 21:11 60 0
У столиці Угорщини планують розіграти 74 комплекти медалей у 5-и видах: стрибки у воду, синхронне плавання, водне поло, плавання і плавання на відкритій воді.
Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Відомий склад збірної України зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Про це повдіомляє НОК України.

Збірну України зі стрибків у воду представлятимуть 9 спортсменів: Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Олександр Горшковозов, Олег Колодій, Данило Коновалов, Софія Лискун, Євген Науменко, Станіслав Оліферчик, Олексій Середа.

Чемпіонат світу триватиме з 18 червня по 3 липня, змагання зі стрибків у воду стартують 26 червня.

Раніше Середа став віцечемпіоном світу у стрибках у воду.

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