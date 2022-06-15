Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.
Відомий склад збірної України зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Про це повдіомляє НОК України.
Збірну України зі стрибків у воду представлятимуть 9 спортсменів: Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Олександр Горшковозов, Олег Колодій, Данило Коновалов, Софія Лискун, Євген Науменко, Станіслав Оліферчик, Олексій Середа.
Чемпіонат світу триватиме з 18 червня по 3 липня, змагання зі стрибків у воду стартують 26 червня.
Раніше Середа став віцечемпіоном світу у стрибках у воду.