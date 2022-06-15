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Збірна України виборола три бронзи на старті кадетського чемпіонату Європи-2022

Сьогодні 19:55 122 0
Команда з греко-римської боротьби розпочала змагання з трьох бронзових нагород.
Збірна України виборола три бронзи на старті кадетського чемпіонату Європи-2022

Джерело - suspilne.media.

Збірна України завоювала три медалі за перший день кадетського чемпіонату Європи з боротьби серед спортсменів до 17 років. 

У категорії до 48 кг у "бронзовій" сутичці переміг чинний чемпіон світу серед кадетів, українець Микита Дементьєв. Спортсмен упевнено пройшов кваліфікацію, проте в близькому чвертьфіналі поступився майбутньому чемпіонові, 15-річному грузину Вахтангу Лолуа (1:1). У сутичці за "бронзу" українець переміг болгарина Альошу Красімірова із рахунком 9:0 і виграв другу в кар'єрі медаль чемпіонату Європи: після минулорічного "срібла".

Дебютну ж нагороду виборов Єгор Якушенко, який виступав у категорії до 80 кг. Українець успішно пройшов перші два раунди змагань і лише в півфіналі зазнав поразки, також від майбутнього чемпіона – молдовця Міхая Ґуту (2:5). У "бронзовому" фіналі Якушенко мав запеклу боротьбу з турком Альпереном Бербером і врешті здобув перемогу з рахунком 8:6.

Ще одну медаль Україні приніс Дмитро Стрижекозін, представник найважчої категорії 110 кг. Борець дійшов до півфіналу, де поступився, знову ж таки, майбутньому чемпіонові, угорцю Ласло Дарабосу (0:9). Проте Стрижекозін упевнено здолав австрійця Леонгарда Юнґера – 8:0 – та виграв дебютну для себе "бронзу" Євро.

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