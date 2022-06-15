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Ляхова: Я біжу для своєї країни

Сьогодні 17:55 127 0
Ляхова: Я біжу для своєї країни
#Ольга Ляхова

Джерело - tribuna.com.

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова назвала цілі на перший сезон після декретної відпустки.

Про це розповіла сама спортсменка на пресконференції перед початком етапу Діамантової ліги.

"Я біжу для своєї країни, для своєї родини й всієї України. Я люблю легку атлетику, і це мій перший сезон після пологів, тому, звичайно, у мене є високі цілі на сезон. Моя головна мета – отримати золото чемпіонату Європи. Я хочу наполегливо працювати й робити все можливе на цих змаганнях (на етапі Діамантової ліги в Осло) і в майбутньому", – заявила Ляхова. 

Нагадаємо, російські окупанти вбили бабусю української призерки ЧЄ з легкої атлетики.

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