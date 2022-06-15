Збірна України назвала склад на чемпіонат світу-2022

На чемпіонаті розіграють 42 комплекти нагород

Джерело - Чемпіон.

Збірна України візьме участь у чемпіонаті світу-2022 з плавання, що відбудеться в межах світової першості з водних видів спорту.

Змагання триватимуть із 18 до 25 червня у столиці Угорщини Будапешті. У плаванні Україну представлять десять спортсменів: дев'ять чоловіків і одна жінка.

Склад збірної України на чемпіонат світу-2022 із плавання:

Чоловіки: Михайло Романчук, Андрій Говоров, Владислав Бухов, Денис Кесіль, Володимир Лісовець, Вадим Науменко, Максим Овчинніков, Сергій Шевцов, Олександр Желтяков.

Жінки: Каміла Ісаєва.

На чемпіонаті розіграють 42 комплекти нагород.