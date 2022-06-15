Головне
Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй
Вчора 23:37 858
Забарний увійшов до номінантів на премію Golden Boy-2022
Сьогодні 15:18 153
Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:18 606
Визначилися усі учасники чемпіонату світу-2022 у Катарі
Сьогодні 08:58 380
Коста-Рика здолала Нову Зеландію та вийшла на чемпіонат світу
Сьогодні 08:29 284
Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації
Вчора 23:52 1015
Україна - Ірландія 1:1. Як це було
Вчора 23:34 13563
Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй
Вчора 21:39 2874
Визначилось майбутнє Луніна у Реалі
Вчора 16:10 779
Україна прийме Ірландію, Німеччина зіграє з Італією: розклад матчів Ліги націй
Вчора 10:17 560
Прямі трансляції

BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряджай на Blast!

Сьогодні 14:19 149 0
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряджай на Blast!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 червня в Лісабоні стартує BLAST Premier: Spring Finals 2022. 8 команд воюють за вихід у глобальний фінал World Final 2022, а також призовий фонд 425 000 $.

О 18:00 у груповому етапі зустрінуться NAVI та OG. У команді української організації зміни – замість екс-капітана Бумича зіграє 25-річний українець Віктор sdy Оруджев. Гравець прийшов з Mad Lions на правах безкоштовної оренди, а майбутнє sdy в NAVI залежить від його виступу в Лісабоні.

Зробити власний прогноз на результати матчів та додати драйву до перегляду турніру можна на платформі Parimatch, а виграш від успішно зіграної ставки можна задонатити на допомогу нашій країні при виводі коштів через функцію “Підтримка України”. Для нових користувачів Parimatch приготував бонус – 2500 грн до першого депозиту! 

Також Parimatch став партнером трансляції BLAST Premier: Spring Finals 2022 від WePlay Esports. Приєднуйся до трансляції турніру на офіційному каналі WePlay Esports у Twitch.

Заряджай на Blast, вигравай та допомагай Україні! 

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Ірландія 1:1. Як це було Україна - Ірландія 1:1. Як це було 13563
Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО 1010
"Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку "Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку 1313
Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 2874
Довбик приніс нічию Україні голом після блискучого пасу Ярмоленка ВІДЕО Довбик приніс нічию Україні голом після блискучого пасу Ярмоленка ВІДЕО 1689
Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації 1015
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10608 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72342 2
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183547
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8208
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58404
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244998