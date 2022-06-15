BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряджай на Blast!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 червня в Лісабоні стартує BLAST Premier: Spring Finals 2022. 8 команд воюють за вихід у глобальний фінал World Final 2022, а також призовий фонд 425 000 $.

О 18:00 у груповому етапі зустрінуться NAVI та OG. У команді української організації зміни – замість екс-капітана Бумича зіграє 25-річний українець Віктор sdy Оруджев. Гравець прийшов з Mad Lions на правах безкоштовної оренди, а майбутнє sdy в NAVI залежить від його виступу в Лісабоні.

Зробити власний прогноз на результати матчів та додати драйву до перегляду турніру можна на платформі Parimatch, а виграш від успішно зіграної ставки можна задонатити на допомогу нашій країні при виводі коштів через функцію “Підтримка України”. Для нових користувачів Parimatch приготував бонус – 2500 грн до першого депозиту!

Також Parimatch став партнером трансляції BLAST Premier: Spring Finals 2022 від WePlay Esports. Приєднуйся до трансляції турніру на офіційному каналі WePlay Esports у Twitch.

Заряджай на Blast, вигравай та допомагай Україні!