Збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу

Чемпіонат світу з водних видів спорту розпочнеться 18 червня в Будапешті.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з синхронного плавання оголосила склад на чемпіонат світу з водних видів спорту.

Україну представлять Владислава Алексіїва, Марина Олексіїва, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Амелія Волинська, Дар'я Мошинська і Анастасія Шмоніна.

Нагадаємо, що зі складу бронзових призерів Олімпіади в Токіо в нинішній команді залишилися сестри Алексіїві і Марта Федіна.

Ветерани і бронзові призерки Токіо-2020, а саме Катерина Резнік, Ксенія Сидоренко, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно та Аліна Шинкаренко записали відео, в якому побажали українським спортсменам успіху на світовій першості в Будапешті.