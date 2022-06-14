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Збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу

Сьогодні 23:12 110 0
Чемпіонат світу з водних видів спорту розпочнеться 18 червня в Будапешті.
Збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з синхронного плавання оголосила склад на чемпіонат світу з водних видів спорту.

Україну представлять Владислава Алексіїва, Марина Олексіїва, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Амелія Волинська, Дар'я Мошинська і Анастасія Шмоніна.

Нагадаємо, що зі складу бронзових призерів Олімпіади в Токіо в нинішній команді залишилися сестри Алексіїві і Марта Федіна.

Ветерани і бронзові призерки Токіо-2020, а саме Катерина Резнік, Ксенія Сидоренко, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно та Аліна Шинкаренко записали відео, в якому побажали українським спортсменам успіху на світовій першості в Будапешті.

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Публикация от Synchroswimming Ukraine🇺🇦 (@artswimukraine)

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