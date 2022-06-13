Збірна України назвала склад на ЧЄ-2022

Джерело - suspilne.media.
Збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи-2022 з художньої гімнастики, що відбудеться з 15 до 19 червня в ізраїльському Тель-Авіві.
Участь у змаганнях візьмуть 12 українських спортсменок: по три – в особистих дорослих і юніорських змаганнях, і ще шість – у групових.
Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 з художньої гімнастики:
На чемпіонаті розіграють 14 комплектів нагород: п'ять – у особистих змаганнях (багатоборство + окремі види), три – в групових (багатоборство + окремі види), чотири – в юніорських фіналах у окремих видах та ще два – в командній першості (по одному в дорослих і юніорських категоріях).
На минулому чемпіонаті Європи-2021 Україна залишилася без медалей.