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Збірна України назвала склад на ЧЄ-2022

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Збірна України назвала склад на ЧЄ-2022
Збірна України назвала склад на ЧЄ-2022

Джерело - suspilne.media.

Збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи-2022 з художньої гімнастики, що відбудеться з 15 до 19 червня в ізраїльському Тель-Авіві. 

Участь у змаганнях візьмуть 12 українських спортсменок: по три – в особистих дорослих і юніорських змаганнях, і ще шість – у групових.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 з художньої гімнастики:

Особисті змагання (дорослі): Вікторія Онопрієнко (обруч, м'яч, булави, стрічка), Меланія Тур (обруч, м'яч, булави), Поліна Каріка (стрічка).
Групові змагання (дорослі): Єлизавета Азза, Діана Баєва, Дарина Дуда, Єлизавета Набивач, Каріна Сидорак, Олександра Ющак.
Особисті змагання (юніорки): Таїсія Онофрійчук (обруч, стрічка), Катерина Цема (м'яч), Ума Шамілова (булави).

На чемпіонаті розіграють 14 комплектів нагород: п'ять – у особистих змаганнях (багатоборство + окремі види), три – в групових (багатоборство + окремі види), чотири – в юніорських фіналах у окремих видах та ще два – в командній першості (по одному в дорослих і юніорських категоріях).

На минулому чемпіонаті Європи-2021 Україна залишилася без медалей. 

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