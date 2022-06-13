Чебан: Дуже велика частина спортсменів виїхала до Португалії

Дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан допомагав юним спортсменам виїхати разом із їхніми батьками з України.

Про це заявив сам Чебан.

"Але це не зовсім збори, це продовження тренувань і навчання у безпечному місці. Це стосувалося тільки спортсменів, а саме каноїстів і байдарочників.

Оскільки у мене велика комунікація зі спортивною спільнотою, то вони відразу відгукнулися на наш поклик, і ми почали опрацьовувати. логістику по Україні та Європі. Одночасно до нас почали підключатися інші люди.

У результаті дуже велика частина спортсменів виїхала до Португалії - понад 53. Також наші спортсмени знаходяться у Франції, в італійському Турині, у Німеччині, столиці Чехії Празі, Молдові.

Частина веслувальників перебуває у Румунії та Болгарії. Дуже багато спортсменів розкидано по різних клубах Польщі. Також, як я чув, вивозом веслувальників у безпечне місце займається і федерація.

"Багато часу займає узгодження з європейськими країнами, тому що час від часу групи доводиться перекидати з клубу до клубу. Довгий період один клуб не може тягнути на собі оплату за перебування веслувальників.

Це досить витратно. Але поки що нам всі йдуть назустріч", - сказав Чебан.