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Шість гравців залишили Ураган

Сьогодні 13:11 222 0
У футзалістів завершився термін дії угод з клубом
Шість гравців залишили Ураган
#Ураган

Джерело - uragan.if.ua.

За підсумками сезону 2021/22 одразу у шістьох гравців НФК Ураган завершились угоди з клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За рішенням керівництва ці угоди пролонговані не будуть, тож голкіпери Володимир Кардаш і Роман Колток, універсали Сергій Коваль, Руслан Шеремета, Роман Кордоба та Віталій Радевич залишають клуб у статусі вільних агентів.

Керівництво НФК Ураган в особі президента Василя Костюка та віцепрезидента Олександра Бубена висловили вдячність гравцям за віддану роботу на благо клубу та вручили пам'ятні відзнаки.

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