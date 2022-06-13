Шість гравців залишили Ураган

У футзалістів завершився термін дії угод з клубом

За підсумками сезону 2021/22 одразу у шістьох гравців НФК Ураган завершились угоди з клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За рішенням керівництва ці угоди пролонговані не будуть, тож голкіпери Володимир Кардаш і Роман Колток, універсали Сергій Коваль, Руслан Шеремета, Роман Кордоба та Віталій Радевич залишають клуб у статусі вільних агентів.

Керівництво НФК Ураган в особі президента Василя Костюка та віцепрезидента Олександра Бубена висловили вдячність гравцям за віддану роботу на благо клубу та вручили пам'ятні відзнаки.