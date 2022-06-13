Харлан: Україна завжди у мене в серці, у мене в душі

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан попри постійну тривогу за долю рідних і всієї України продовжує робити все, аби синьо-жовтий прапор знову підіймався над п’єдесталом міжнародних змагань.

Про це заявила сама спортсменка.

"Чемпіонат Європи буде лише моїм третім стартом у сезоні. Я вже мала досвід повернення на доріжку після перерви у зв’язку з операцією на плечі після Ігор у Ріо. Але зараз в сто разів складніше - не фізично, а морально. Адже як би далеко я не була від України, Україна завжди у мене в серці, у мене в душі!

Зараз через низку об’єктивних і суб’єктивних причин наша команда дуже опустилася у світовому рейтингу. Але я на це дивлюся інакше: це означає, що інших варіантів, окрім як боротися і вибиратися вгору немає!

З нами працює крута команда молодих та амбітних тренерів. У нас є можливість нормально тренуватися, спасибі за це клубу "Virtus Scherma" і фонду, який створили італійські фехтувальники на чолі з Луїджі Самеле. Попереду чемпіонати Європи та світу. А далі новий сезон і ми з новими силами підійдемо до нього і до нашої мети, а наша мета - Париж-2024!", - сказала Харлан.