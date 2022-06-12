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Хміль та Лазаренко здобули бронзові медалі на Євро U-22

Сьогодні 21:26 72 0
Українки впевнено переграли господарок турніру
Хміль та Лазаренко здобули бронзові медалі на Євро U-22
#Тетяна Лазаренко, #Ангеліна Хміль

Джерело - Чемпіон.

У місті Фліссінген завершується чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок вікової категорії до 22 років. 

Українські волейболістки Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко у матчі за третє місце обіграли представниць Нідерландів Брехт Пієрсма - Віс Бекхуїс 2:0 (21:16, 21:12).

У фіналі жіночого турніру Альварес Мендоса та Морено Матвєєва перемогли дует із Данії Клара Вінделефф - Софія Бісгаард 2:0 (21:18, 21:13).

Українські чоловіки Олександр Бойко та Олексій Бублик вибули з турніру на стадії 1/16 фіналу.

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