Хміль та Лазаренко здобули бронзові медалі на Євро U-22

Українки впевнено переграли господарок турніру

Джерело - Чемпіон.

У місті Фліссінген завершується чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок вікової категорії до 22 років.

Українські волейболістки Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко у матчі за третє місце обіграли представниць Нідерландів Брехт Пієрсма - Віс Бекхуїс 2:0 (21:16, 21:12).

У фіналі жіночого турніру Альварес Мендоса та Морено Матвєєва перемогли дует із Данії Клара Вінделефф - Софія Бісгаард 2:0 (21:18, 21:13).

Українські чоловіки Олександр Бойко та Олексій Бублик вибули з турніру на стадії 1/16 фіналу.