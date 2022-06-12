Алонсо побив багаторічний рекорд Шумахера

Іспанець має найтривалішу кар'єру в історії Формули 1

Сьогодні, 12 червня, в Баку та Гран-прі Азербайджану, переможцем якого став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо встановив унікальне досягнення.

Про це повідомляє isport.ua.

Фернандо Алонсо, який представляє Альпін, фінішував сьомим, чим приніс команді важливі очки. Але відзначатимуть вони не їх, бо досягнення, яке підкорилося іспанському гонщику.

Річ у тому, що в цей день Нандо став володарем найдовшої кар'єри в історії Формули 1. 21 рік, 3 місяці та 1 день – рівно стільки Алонсо виступає у Ф1. Він зумів побити рекорд великого Міхаеля Шумахера, який пробув у цій серії 21 рік та 3 місяці рівно.

За свою тривалу кар'єру Фернандо проїхав 18 427 кіл, 341 раз виходив на старт, 221 раз він фінішував в очках, 98 разів піднявся на подіум, виграв 32 перегони та двічі став чемпіоном світу.

При цьому Алонсо брав дворічну перерву (2019, 2020) від "Королеви автоспорту", а Шумахер двічі завершував кар'єру: спочатку після закінчення сезону 2006 року, а потім він повернувся на три сезони у 2010 році, став пілотом Мерседес.