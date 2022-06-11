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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 11 червня

Сьогодні 19:40 134 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 11 червня

Джерело - Чемпіон.

Триває сто восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, в ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводиться зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.

На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області. 

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій сил оборони здійснює вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки,  Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку підрозділи противника активних дій не вели. У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки. 

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.

Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.

Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву.

На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.

В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. 

Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївка наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли. 

У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

Крім того, з метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога - противник з втратами відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відзначено.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталя з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Белгородської області.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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