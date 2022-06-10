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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 10 червня

Сьогодні 18:54 141 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 10 червня

Джерело - Чемпіон.

Триває сто сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Харківському напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони України в напрямку Державного кордону. Агресор обстріляв наші підрозділи, з метою сковування їх дій, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню  в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та створення умов для блокування наших підрозділів. Бої тривають. Противник здійснював обстріли із артилерії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

На Бахмутському напрямку ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели. Здійснили обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка. 

Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки  та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і  Мі-8 у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ.

На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Продовжує закріплюватись в районі Святогірська. Проводить заходи для продовження наступу в напрямку Лиман – Слов’янськ. Здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки. 

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону. Ворог продовжує заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Здійснює заходи маскування.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування знаходяться носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках.

Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат внаслідок ведення війни на території України. Проблему комплектування загарбники намагаються вирішити за рахунок обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби. Подібні контракти самі окупанти називають "в одін конєц".

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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