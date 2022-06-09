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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 9 червня

Сьогодні 19:25 117 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 9 червня

Джерело - Чемпіон.

Триває сто шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Для недопущення викриття позицій та місць розміщення військової техніки місцевому населенню заборонено відвідування лісів.

Активізовано процес формування так званого “народного ополчення” республіки білорусь. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів в прикордонних районах. Ворог веде повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. 

На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. 

В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки  ворога. Втрати противника уточнюються.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають. 

На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. З метою визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні наших військ противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне. Наші воїни дали рішучу відсіч і змусили противника відійти.

Ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах Краматорська та Покровська. 

На Лиманському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював. 

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала. 

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога, під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню, нарощують систему оборонних рубежів - обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угрупування противника продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника, стійко тримають оборону на всіх напрямках. На певних ділянках ведуть наступальні дії.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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