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Станкевич: У нас своя зброя, спортивна

Вчора 22:39 154 0
Фахівець розповів про тонкощі психологічної роботи зі спортсменами
Станкевич: У нас своя зброя, спортивна
#Володимир Станкевич

Джерело - Чемпіон.

Старший тренер чоловічої збірної України з фехтування на шпагах Володимир Станкевич поділився думками про роботу зі спортсменами під час війни.

"Кожен має бути на своєму місці. У нас своя зброя, спортивна. Я кажу збірній: "Хлопці, це ваш фронт. Ви маєте на змаганнях захищати честь країни".

Психологічно багатьом зараз важко. Працюємо над цим аспектом постійно. У нас попереду відповідальні змагання - чемпіонат Європи в Анталії.

Ми готуємося, збираємося з силами. У хлопців величезне бажання довести, що наша країна сильна та незламна", - сказав Станкевич.

Нагадаємо ЧЄ з фехтування відбудеться з 17 по 22 червня в Анталії.

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