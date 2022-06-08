Станкевич: У нас своя зброя, спортивна

Джерело - Чемпіон.
Старший тренер чоловічої збірної України з фехтування на шпагах Володимир Станкевич поділився думками про роботу зі спортсменами під час війни.
"Кожен має бути на своєму місці. У нас своя зброя, спортивна. Я кажу збірній: "Хлопці, це ваш фронт. Ви маєте на змаганнях захищати честь країни".
Психологічно багатьом зараз важко. Працюємо над цим аспектом постійно. У нас попереду відповідальні змагання - чемпіонат Європи в Анталії.
Ми готуємося, збираємося з силами. У хлопців величезне бажання довести, що наша країна сильна та незламна", - сказав Станкевич.
Нагадаємо ЧЄ з фехтування відбудеться з 17 по 22 червня в Анталії.