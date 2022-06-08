Станкевич: У нас своя зброя, спортивна

Старший тренер чоловічої збірної України з фехтування на шпагах Володимир Станкевич поділився думками про роботу зі спортсменами під час війни.

"Кожен має бути на своєму місці. У нас своя зброя, спортивна. Я кажу збірній: "Хлопці, це ваш фронт. Ви маєте на змаганнях захищати честь країни".

Психологічно багатьом зараз важко. Працюємо над цим аспектом постійно. У нас попереду відповідальні змагання - чемпіонат Європи в Анталії.

Ми готуємося, збираємося з силами. У хлопців величезне бажання довести, що наша країна сильна та незламна", - сказав Станкевич.