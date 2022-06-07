Збірна України завоювали три медалі на турнірі у Празі

Українські легкоатлети вибороли три медалі

Збірна України з легкої атлетики успішно виступила на змаганнях у Чехії.

Яна Гладійчук повторила особистий рекорд у стрибках з жердиною та виграла срібну нагороду. Її результат – 4,5 м з третьої спроби. Перше місце посіла представниця Чехії Амаліє Швабікова (4,5 м з першої спроби), а третє – Ганга Клекнер з Угорщини (4,4 м).

Ще одне срібло для України виборола Юлія Чумаченко. В стрибках у висоту вона з другої спроби підкорила планку 1,87 м.

Атлет Сергій Никифоров змагався у дисципліні стрибки в довжину. Результат 7,62 м забезпечив для українця бронзову медаль. Додамо, що для Никифорова це перший турнір у 2022 році. Його особистий рекорд у стрибках в довжину становить 8,23 м.

Раніше Гладійчук виборола для України золото у стрибках з жердиною на турнірі в Німеччині.