Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики

Перша медаль України за три роки на Кубку світу з художньої гімнастики в особистих змаганнях.

Джерело - Чемпіон.

Українка Вікторія Онопрієнко здобула золото етапу Кубка світу, який відбувся в італійському Пезаро.

У заключний день змагань Онопрієнко виступала у фіналах вправ з булавами і вправ зі стрічкою. Туди вона відібралася з четвертим та п'ятими результатами відповідно.

У першому для себе фіналі українська гімнастка показала лише восьмий результат. Проте у вправах зі стрічкою Онопрієнко вдалося тріумфувати.

Художня гімнастика - Кубок світу

Вправи зі стрічкою, Фінал

1. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 30.900

2. Софія Рафаеллі (Італія) - 30.400

3. Єкатєріна Вєдєнєєва (Словенія) - 29.550