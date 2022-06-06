Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики

Джерело - Чемпіон.
Українка Вікторія Онопрієнко здобула золото етапу Кубка світу, який відбувся в італійському Пезаро.
У заключний день змагань Онопрієнко виступала у фіналах вправ з булавами і вправ зі стрічкою. Туди вона відібралася з четвертим та п'ятими результатами відповідно.
У першому для себе фіналі українська гімнастка показала лише восьмий результат. Проте у вправах зі стрічкою Онопрієнко вдалося тріумфувати.
Художня гімнастика - Кубок світу
Вправи зі стрічкою, Фінал
1. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 30.900
2. Софія Рафаеллі (Італія) - 30.400
3. Єкатєріна Вєдєнєєва (Словенія) - 29.550