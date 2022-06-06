Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
Вчора 20:56 1112
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
Сьогодні 13:27 198
Бабич покинув Кривбас
Сьогодні 12:25 205
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
Сьогодні 12:09 16717
Вернидуб може очолити Кривбас
Сьогодні 11:16 490
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Сьогодні 09:31 218237
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:41 1004
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
Вчора 23:09 341
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
Вчора 22:36 764
Магучіх здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги
Вчора 22:24 518
Прямі трансляції

Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики

Сьогодні 13:27 198 0
Перша медаль України за три роки на Кубку світу з художньої гімнастики в особистих змаганнях.
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики

Джерело - Чемпіон.

Українка Вікторія Онопрієнко здобула золото етапу Кубка світу, який відбувся в італійському Пезаро.

У заключний день змагань Онопрієнко виступала у фіналах вправ з булавами і вправ зі стрічкою. Туди вона відібралася з четвертим та п'ятими результатами відповідно.

У першому для себе фіналі українська гімнастка показала лише восьмий результат. Проте у вправах зі стрічкою Онопрієнко вдалося тріумфувати.

Художня гімнастика - Кубок світу
Вправи зі стрічкою, Фінал
1. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 30.900
2. Софія Рафаеллі (Італія) - 30.400
3. Єкатєріна Вєдєнєєва (Словенія) - 29.550
Коментарі ()
Популярне зараз
Уельс - Україна 1:0. Як це було Уельс - Україна 1:0. Як це було 46572
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України 16717
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом 5637
Вельс - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Вельс - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 6200
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України 218237
Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн 2823
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3074 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4530
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19324
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4380
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15611
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7670