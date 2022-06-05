Магучіх здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги

Для Ярослави це друге золото у сезоні

Джерело - Чемпіон.

Відбувся четвертий етап Діамантової ліги (Марокко), де українки продовжують успішно виступати у секторі стрибків у висоту.

У неділю золоту медаль здобула Ярослава Магучіх, яка стрибнула на 1,96 м. Срібло вдалося виграти Ірині Геращенко з результатом 1,93 м.

Для Ярослави це друге золото у сезоні.

Юлія Левченко показав 7-й результат.