Магучіх здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбувся четвертий етап Діамантової ліги (Марокко), де українки продовжують успішно виступати у секторі стрибків у висоту.
У неділю золоту медаль здобула Ярослава Магучіх, яка стрибнула на 1,96 м. Срібло вдалося виграти Ірині Геращенко з результатом 1,93 м.
Для Ярослави це друге золото у сезоні.
Юлія Левченко показав 7-й результат.
Україна - на висоті!🔝🇺🇦— НОК України (@OlympicUA) June 5, 2022
💙💛Синьо-жовтим став сектор для стрибків у висоту на четвертому етапі 💎Діамантової ліги у Рабаті (Марокко).
🥇Ярослава Магучіх - 1.96 м
🥈Ірина Геращенко - 1.93 м
📷 @matthewquine / @Diamond_League#НОК #Україна @WorldAthletics pic.twitter.com/em5txOienj