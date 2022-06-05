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Магучіх здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги

Сьогодні 22:24 180 0
Для Ярослави це друге золото у сезоні
Магучіх здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги
#Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Відбувся четвертий етап Діамантової ліги (Марокко), де українки продовжують успішно виступати у секторі стрибків у висоту.

У неділю золоту медаль здобула Ярослава Магучіх, яка стрибнула на 1,96 м. Срібло вдалося виграти Ірині Геращенко з результатом 1,93 м.

Для Ярослави це друге золото у сезоні.

Юлія Левченко показав 7-й результат.

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