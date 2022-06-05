Терлюга: Немає жодних гарантій, що в Україні є безпечне місце

Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 Анжеліка Терлюга висловилася про обстріл росією рідної Одеси.

"Коли читаєш новини про повітряну тривогу, вибухи, про те, що це в Одесі, де твої рідні...А ще ти знаєш, що це за п'ять хвилин від твого дому...Накриває дуже сильно, ти нічого не можеш із цим зробити.

Найсильніший ракетний удар був 23 квітня, а наступного дня я мала фінальний поєдинок в Португалії. У мене не було ніякого настрою. А ще я дізналася, що внаслідок цього удару в будинку загинула одразу ціла сім’я, а потім через певний час стало відомо і про загибель ще однієї молодої родини. Ба більше, дівчина з фітнес-клубу, де я працюю, втратила тоді житло, бо мала в тому будинку квартиру. На щастя, вона не була вдома, коли туди влучила ракета.

Це все дуже пригнічує, але що ти можеш зробити? Хочеться сказати своїм близьким, щоб виїжджали. Але куди? Наразі немає ніяких гарантій, що в Україні є на 100% безпечне місце. Вони бомблять і захід України, і Одесу, і Миколаїв. Вони розтрощили Маріуполь, Харків, Київську область, Чернігів і Суми, Дніпро з Запоріжжям. Можливо, у Чернівцях (безпечно) - ця територія більш-менш вціліла. Але хто дасть гарантії, що цьому "розумнику", не прийде в голову зробити і там щось", - сказала Терлюга.