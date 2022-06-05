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Бех-Романчук: Щодня ми впевнено рухаємось до перемоги

Сьогодні 16:11 83 0
Українська легкоатлетка - про війну з росією
Бех-Романчук: Щодня ми впевнено рухаємось до перемоги
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

Віцечемпіонка світу в потрійному стрибку Марина Бех-Романчук висловилася про війну України з росією.

"100 днів з моменту повномасштабного вторгнення росії…

100 днів страху, болю, сліз…

100 днів протистояння, віри і неймовірної єдності.

Болить серце і душа за кожного українця, за свою рідну неньку, за свою безмежно гарну землю, яку топчить ворог і окуповує території які йому не належать, та знищує все на своєму шляху…

Ми Українці! Хочемо жити вільно та щасливо у вільній великій Україні! І кожного дня ми впевнено рухаємось до перемоги.

Ми не втрачаємо віри у наші ЗСУ і у наші сили, ми лиш ще більше об’єднуємось і ще більше прагнемо свободи…

Ми Українці - ми і є свобода", - написала Бех-Романчук.

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Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

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