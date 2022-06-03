Україна здобула золото та срібло в одній вазі на Євро-2022 з важкої атлетики

Джерело - Чемпіон.

Українки Ірина Деха та Аліна Марущак здобули нагороди у ваговій категорії до 81 кг на чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики.

У ваговій категорії до 81 кг Деха та Марущак зібрали усі золоті та срібні нагороди. Вже у ривку обидві українські важкоатлетки захопили лідерство: Марущак розпочала виступ з ваги у 108 кг, а Деха - зі 110 кг.

За підсумками підйому ваги у ривку Деха здобула перше "золото", піднявши 116 кг. Марущак взяла лише 108 кг, але цього виявилося достатньо для "срібла".

Не мала рівних Ірина Деха і у поштовху. Розпочавши виступ з ваги у 130 кг, українська важкоатлетка взяла її і дві наступних - 134 та 137 кг. З цією перевагою вона випередила найближчу суперницю, якою стала турецька важкоатлетка Ділара Нарін. А ось Аліна Марущак вирвала "бронзу", причому у неї та полячки Зелінської був однаковий результат за підсумком у поштовху (127 кг).

Чемпіонат Європи-2022

Тирана, Албанія

Важка атлетика (до 81 кг)

03 червня

1. Ірина Деха (Україна): 116 (ривок) + 137 (поштовх) = 253 кг

2. Аліна Марущак (Україна): 108 + 127 = 235

3. Ділара Нарін (Туреччина): 99 + 133 = 232

Раніше Гангур стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики.