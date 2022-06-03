Джерело - Чемпіон.
Українки Ірина Деха та Аліна Марущак здобули нагороди у ваговій категорії до 81 кг на чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики.
У ваговій категорії до 81 кг Деха та Марущак зібрали усі золоті та срібні нагороди. Вже у ривку обидві українські важкоатлетки захопили лідерство: Марущак розпочала виступ з ваги у 108 кг, а Деха - зі 110 кг.
За підсумками підйому ваги у ривку Деха здобула перше "золото", піднявши 116 кг. Марущак взяла лише 108 кг, але цього виявилося достатньо для "срібла".
Не мала рівних Ірина Деха і у поштовху. Розпочавши виступ з ваги у 130 кг, українська важкоатлетка взяла її і дві наступних - 134 та 137 кг. З цією перевагою вона випередила найближчу суперницю, якою стала турецька важкоатлетка Ділара Нарін. А ось Аліна Марущак вирвала "бронзу", причому у неї та полячки Зелінської був однаковий результат за підсумком у поштовху (127 кг).
Раніше Гангур стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики.