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Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

Сьогодні 22:39 165 0
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи
Фото - gettyimages
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх потрапила до списку претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у травні 2022 року.

Головним досягненням Ярослави в останній місяць весни стала перемога на етапі Діамантової ліги в американському Юджині. Магучіх показала найкращий результат сезону у світі, стрибнувши на 2 метри.

Також на нагороду претендує нідерландка Фемке Бол, яка спеціалізується в бігу з перешкодами, британська стаєрка Ейліш Макколган та стрибунка в довжину Малайка Міхамбо, що представляє Німеччину.

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Публикация от European Athletics (@europeanathletics)

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