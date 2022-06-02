Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

Магучіх виграла етап Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх потрапила до списку претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у травні 2022 року.

Головним досягненням Ярослави в останній місяць весни стала перемога на етапі Діамантової ліги в американському Юджині. Магучіх показала найкращий результат сезону у світі, стрибнувши на 2 метри.

Також на нагороду претендує нідерландка Фемке Бол, яка спеціалізується в бігу з перешкодами, британська стаєрка Ейліш Макколган та стрибунка в довжину Малайка Міхамбо, що представляє Німеччину.