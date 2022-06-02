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Росія вимагає фінансову компенсацію за відібрані у країни спортивні турніри

Сьогодні 14:24 198 0
Росія вимагає фінансову компенсацію за відібрані у країни спортивні турніри

Джерело - tver.bezformata.com.

Росія вимагає від низки міжнародних спортивних федерацій компенсацію фінансових витрат за відібране право проведення великих спортивних подій.

Про це повідомляє Вісті.

Йдеться не лише про організаційні внески, а й про витрати на будівництво та іміджеві втрати. 

Поки до суду справа не дійшла, до міжнародних федерацій направлені листи з вимогами. Вже залежно від відповіді "так" чи "ні" прийматиметься рішення про позови.

Нагадаємо, що через загарбницькі дії орків у Росії відібрали право проведення фіналу Ліги чемпіонів-2022 з футболу в Санкт-Петербурзі, чоловічого чемпіонату світу з волейболу-2022, молодіжного та дорослого чемпіонатів світу з хокею-2023.

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